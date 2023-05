Pressfocus Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Przemysław Frankowski zaliczył trzecią asystę w tym sezonie Ligue 1

Lens wygrało z Marsylią 2:1

Zespół Polaka do pierwszego w tabeli PSG, traci trzy punkty

Frankowski przybliżył Lens do Ligi Mistrzów

Przemysław Frankowski rozgrywa udany sezon, tak samo jak jego Lens. Reprezentant Polski walczy z drużynę o bezpośredni awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, który daje tylko pierwszej lub drugie miejsce w Ligue 1.

Sobotnim przeciwnikiem Lens był Olympique Marsylia. Zespół Polaka do przerwy wygrywał 1:0, a Frankowski schodził do szatni z żółtą kartką.

Piłkarz Lens po zmianie stron ponownie zapisał się w protokole meczowym, ale tym z powodu asysty. Frankowski wykonał wrzut z autu, a później zagrał z kolegą na jeden kontakt, by znaleźć się przy linii końcowej i dośrodkować do Opendy, który trafił do siatki. Lens wygrało 2:1, a Frankowski zaliczył trzecią asystę w tym sezonie Ligue 1.

ASYSTA 🇵🇱 PRZEMYSŁAWA FRANKOWSKIEGO! 🤩



Zobaczcie to świetne dogranie reprezentanta Polski przy bramce Loïsa Opendy! ⚽️👏



RC Lens prowadzi 2:0 z Olympique Marsylia. #modanafrancję🇫🇷 pic.twitter.com/gP73RY9xeo — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 6, 2023

