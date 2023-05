PressFocus Na zdjęciu: Dante

Weteran piłkarskich boisk jeszcze nie kończy kariery

Dante, mimo 39 lat na karku, przedłużył umowę z OGC Nice

Nowa umowa brazylijskiego stopera będzie obowiązywała przez rok

Dante przedłużył umowę z OGC Nice!

OGC Nice skorzystało z tego, że Dante nie planował jeszcze wieszać butów piłkarskich na kołku. Brazylijski stoper spisywał się w tym sezonie na tyle dobrze, że francuski klub zaproponował mu przedłużenie umowy, którą piłkarz podpisał bez zastanowienia. Nowa umowa 39-latka będzie obowiązywała jeszcze przez najbliższy sezon.

✍️ #Dante2024 🔴⚫️



L’#OGCNice a le plaisir d’annoncer la prolongation de @dante_bonfim pour une saison supplémentaire. Le capitaine portera les couleurs rouge et noir lors de l’exercice 2023-24. — OGC Nice (@ogcnice) May 5, 2023

Ponowne przedłużenie umowy jest wielkim powodem do dumy. Jestem ogromnie wdzięczny klubowi. To także zasługa moich kolegów z drużyny, którzy każdego dnia rzucają mi wyzwanie. To mnie uszczęśliwia i nieustannie skłania do myślenia o tym, jak pomóc im dalej się rozwijać – czytamy słowa Dante na oficjalnej stronie klubowej OGC Nice.

W trakcie trwającej kampanii brazylijski piłkarz rozegrał 31 meczów w lidze francuskiej. Strzelił w nich jednego gola oraz zanotował dwie asysty. Jak na razie największym osiągnięciem Dante w ekipie z Allianz Riviera jest triumf w Pucharze Francji w sezonie 2021/22.

