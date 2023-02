fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcelo Gallardo

Coraz więcej wskazuje na to, że Christophe Galtier nie dokończy sezonu na ławce trenerskiej Paris Saint-Germain. Kluczowe dla jego przyszłości będą losy dwumeczu z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. W przypadku zwolnienia, paryżan może poprowadzić Marcelo Gallardo.

Paris Saint-Germain ma za sobą bardzo trudne tygodnie

Przyszłość Christophe’a Galtiera stoi pod znakiem zapytania

Na liście życzeń paryżan znajdują się takie nazwiska, jak Zinedine Zidane, Thomas Tuchel czy Marcelo Gallardo

Dojdzie do zmiany na ławce trenerskiej PSG jeszcze w tym sezonie?

Christophe Galtier znalazł się pod olbrzymią presją. Postawa Paris Saint-Germain po przerwie mundialowej pozostawia wiele do życzenia. Paryżanie nie potrafią zdominować krajowego podwórka, a w ostatnich tygodniach dopuścili się licznych wpadek. Mizernie wyglądała ich gra również w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na Parc des Princes Bayern Monachium wygrał 1-0 i jest zdecydowanym faworytem przed rewanżem.

Nastroje w szatni mistrza Francji nie należą do najlepszych. Między zawodnikami a władzami panuje konflikt, który może doprowadzić do letniej rewolucji. Nieco spokoju wprowadzi jedynie poprawa wyników. Najbliższy okres będzie kluczowy dla przyszłości Galtiera. Jeśli nie uda mu się pokonać Bawarczyków i awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, jego misja w Paryżu może przedwcześnie się zakończyć.

Do ewentualnego rozstania może dojść jeszcze w trakcie sezonu lub dopiero latem. W mediach przewijają się nazwiska kolejnych trenerów, którzy mogą zastąpić 56-latka. Paris Saint-Germain nieustannie marzy o angażu Zinedine’a Zidane’a. Nie wiemy natomiast, jakie plany ma były szkoleniowiec Realu Madryt.

Do Paryża może także wrócić Thomas Tuchel, który prowadził zespół w latach 2018-2020. Obie strony są w stanie zapomnieć o wcześniejszych niepowodzeniach i ponownie nawiązać współpracę. Nicolo Schira informuje natomiast o zaskakującym kandydacie. Jest nim Marcelo Gallardo, czyli twórca potęgi River Plate, z którym dwukrotnie sięgnął po Copa Libertadores. Uchodzący za jednego z najlepszych trenerów w Ameryce Południowej jest obecnie bez pracy. Swoją przygodę z argentyńskim klubem zakończył w grudniu 2022 roku.

