Pressfocus Na zdjęciu: Hugo Ekitike

PSG awansowało do 1/16 finału Pucharu Francji. Paryżanie nie bez kłopotów wyeliminowali Chateauroux (3:1).

PSG miało kłopoty z awansem do 1/16 finału Pucharu Francji

Szalę zwycięstwa na swoją korzyść przechyliło dopiero w końcowej fazie spotkania

Mistrz Francji ostatecznie wygrał 3:1

Skomplikowany pucharowy bój PSG

PSG rozegrało dopiero dwa mecze po zakończeniu mistrzostw świata. Mimo tego już zdążyło popsuć sobie humor. Paryżanie przegrali 1:3 z Lens, przez co mają nad tym przeciwnikiem już tylko cztery punkty przewagi w tabeli Ligue 1. Dla mistrza Francji okazją do wrócenia na zwycięską ścieżkę była konfrontacja w Pucharze Francji z grającym na trzecim poziomie rozgrywkowym Chateauroux, które w swojej lidze znajdowało się w strefie spadkowej.

Christophe Galtier uznał, że PSG w piątkowym boju poradzi sobie bez największych gwiazd. Mistrz Francji na boisko wybiegł z rzadko oglądanymi piłkarzami oraz kilkoma młodymi graczami. Podejście to sprawdzało się, ponieważ paryżanie objęli prowadzenie chwilę przed upływem kwadransa gry. Ismael Gharbi posłał niskie podanie do Hugo Ekitike, a ten przymierzył w lewy róg bramki.

Chateauroux w pierwszej połowie miało jeden celny strzał oraz trochę szczęścia. Uderzenie to znalazło się bowiem w siatce. Nolan Roux zaliczył asystę, a Keylora Navasa po rykoszecie pokonał Thio Ntolla. Gospodarz korzystny wynik utrzymywał bardzo długo. PSG szalę zwycięstwo na swoją stronę przechyliło dopiero w 78. minucie. Wówczas Hugo Ekitike oddał strzał, lecz próba ta została zablokowana. Na szczęście dla gości, we właściwym miejscu, o odpowiedniej porze znalazł się Carlos Soler, który trafił skutecznie w środek bramki. W doliczonym czasie gry Fabian Ruiz asystował Juanowi Bernatowi. Finalnie PSG wygrało 3:1 awansowało do 1/16 finału Pucharu Francji.