Oficjalnie: Brice Samba przedłużył kontrakt z RC Lens

Brice Samba garde la main ferme 🧤❤️💛



Le portier, devenu un des leaders de l’effectif et international 🇫🇷 lors de sa première saison en Sang et Or, prolonge l’aventure dans les contrées artésiennes jusqu’en 2028. ✍️



👉 https://t.co/XlC9JKR4Qm#FierDEtreLensois #Samba2028 pic.twitter.com/fhhNJkmiWm