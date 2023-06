IMAGO / Gerard Pierlovisi Na zdjęciu: Niedawny mecz Ajaccio - Olympique Marsylia

8-letni Kenzo i jego ojciec wybrali się na sobotni mecz pomiędzy Ajaccio i Olympique’em Marsylią

Znajdowali się w zamkniętej loży i wówczas założyli na siebie koszulki drużyny przyjezdnej

“Kibice” gospodarzy sforsowali zabezpieczenia i zaatakowali rodzinę. Według relacji matki, jej syn uderzył głową o poręcz

Kibole Ajaccio zaatakowali ojca i syna z powodu… koszulek

Podczas sobotniego meczu Ligue 1 doszło do haniebnych scen. 8-letni Kenzo cierpi na nowotwór mózgu i ma stale pogarszające się problemy ze wzrokiem. Fundacja charytatywna zapewniła mu i jego ojcu wyjazd na mecz ukochanej drużyny – Olympiqe’u Marsylia. Ten mierzył się w miniony weekend na wyjeździe z Ajaccio. Rodzina znajdowała się w prywatnej loży, ale to nie przeszkodziło kibolom we wtargnięciu do niej. Powodem tej “wizyty” był fakt, że ojciec z synem założyli na siebie – będąc już w loży – koszulki klubu z Marsylii. Tego dzielą z Ajaccio napięte relacje. Bandyci zaatakowali obu bohaterów tego tekstu.

– Popchnęli mojego syna i uderzył głową o poręcz. Mojego męża uderzyli w twarz. Zdarli z małego koszulkę i poszli ją spalić. Przed wyjściem z pomieszczenia napluli nawet do jedzenia, które było do naszej dyspozycji – powiedziała Amandine, mama chłopca w rozmowie z lokalnym dziennikiem Corse-Matin. Sytuację uspokoiła dopiero interwencja ochrony.

Klub z Ajaccio natychmiast wystosował przeprosiny. 8-latek otrzymał od niego prezenty, pozwolono mu także odwiedzić szatnię Olympique’u Marsylii, gdzie mógł zrobić sobie zdjęcia z idolami.

#ACAOM #TeamOM #OM #K@lecombatdekenzo

Merci à tous de la part de Kenzo et de sa famille pour votre immense soutien et solidarité. J'ai montré vos messages à Kenzo, qui est très touché. Il se remet doucement. Son échange avec son idole @MatteoGuendouzi lui a mis du baume au 💙 https://t.co/2pLATOTGot pic.twitter.com/H8LQnys9Fg — Stéphanie Freedman (@Steph13Freed) June 3, 2023

