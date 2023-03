Alexander Nubel według informacji Abendzeitung nie znajduje się już w planach na przyszłość AS Monaco, Zawodnik został wypożyczony do ekipy z Ligue 1 z Bayernu Monachium.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Alexander Nubel

Wygląda na to, że powoli kończy się przygoda Alexandera Nubela w Ligue 1

Abendzeitung i L’Equipe przekonują, że AS Monaco nie wiąże przyszłość z zawodnikiem

Po zakończeniu okresu wypożyczenie piłkarz ma wrócić do Bayernu Monachium

Nubel po sezonie wróci do Niemiec

Alexander Nubel to 26-letni bramkarz, który w styczniu nie mógł być pewny swojej przyszłości. Było to podyktowane tym, że Manuel Neuer z powodu złamanej nogi stracił sezon. Spekulowano jednocześnie, że były golkiper FC Schalke 04 może wrócić do teamu z Allianz Arena.

Abendzeitung przekazał nowe informacje na temat przyszłości Nubela, dając do zrozumienia, że zawodnik nie znajduje się już w planach teamu z Francji. Już wcześniej podobne informacje przekazywał dziennik L’Equipe, co pozwala przypuszczać, że zawodnik niebawem wróci do giganta Bundesligi.

Nubel w tej kampanii wystąpił w 35 meczach, zachowując w nich tylko osiem razy czyste konto. Obecny kontrakt zawodnika z Bawarczykami wygasa z końcem czerwca 2025 roku. Z kolei do końca trwającego sezonu zawodnik jest wypożyczony z Bayernu do AS Monaco.

