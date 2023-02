PressFocus Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Tayeb Benabderrahmane kilka miesięcy temu złożył do sądu skargę. Twierdzi, że był torturowany w Katarze za posiadanie dokumentów zawierających kompromitujące informacje na temat Nassera Al-Khelaifiego

Sprawie przyglądnie się trzech sędziów śledczych

Uważa się, że na tym telefonie mogły znajdować się informacje pogrążające Al-Khelaifiego. Mogły one dotyczyć choćby przyznaniu Katarowi organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej

Al-Khelaifi porwał i torturował lobbystę? Śledztwo trwa

Nad Nasserem Al-Khelaifim zbierają się czarne chmury. Już kilka miesięcy temu lobbysta o pochodzeniu francusko-algierskim, Tayeb Benabderrahmane, zgłosił sprawę. Zeznawał, że będąc w 2020 roku w Katarze został poddany torturom. Owe tortury miały na celu zabranie Benabderrahmane’owi danych obciążających prezesa Paris Saint-Germain.

Jak donosiło L’Equipe, lobbysta złożył pozew cywilny. W związku z tym francuskie prawo zezwala na przeprowadzenie śledztwa w sprawie zarzucanych przestępstw. Prawnicy lobbysty, Maitres Romain Ruiz oraz Gabriel Vejnar są zadowoleni, że po wielu miesiącach udało im się wreszcie zwrócić uwagę francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Dotychczas krytykowali go za opieszałość i brak działania.

Madrycki AS dodaje, że informacje, które posiadał Benabderrahmane, miały znajdować się na telefonie należącym do Al-Khelaifiego. Uważa się, że mogły one dotyczyć przekazania organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej Katarowi lub też sprzedaży praw telewizyjnych na dwa najbliższe mundiale krajom Bliskiego Wschodu. Co ciekawe, Katarczyk został już sprawdzony i uniewinniony w tej sprawie.

