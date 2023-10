Adi Hutter w lipcu tego roku został trenerem AS Monaco. Austriak związał się z klubem z Ligue 1 umową do końca czerwca 2025 roku. 53-latek ostatnio opowiedział o warunkach pracy w klubie ze stadionu Ludwika II.

fot. Imago / Neal Simpson / Sportsphoto Na zdjęciu: Adi Hutter

AS Monaco w tej kampanii prezentuje się jak na razie bardzo dobrze

Na temat pracy w klubie ze stadionu Ludwika II wypowiedział się Adi Hutter

Austriacki szkoleniowiec odniósł się do warunków pracy w ekipie z ligi francuskiej

Adi Hutter zachwycony warunkami pracy w Ligue 1

Adi Hutter jak na razie prowadził AS Monaco w ośmiu spotkaniach. Wygrał w nich pięć razy, dwukrotnie zremisował i raz przegrał. Doświadczony szkoleniowiec ostatnio udzielił ciekawej wypowiedzi Kickerowi.

– Szukali trenera, który byłby zwolennikiem agresywnego, energicznego i ofensywnego futbolu. Kiedy wszystko stało się konkretne, natychmiast się zgodziłem, ponieważ Monako to ekscytujący i duży klub z tradycjami – przekonywał Hutter w wywiadzie.

– Praca? Z naszych trzech terenów treningowych roztacza się widok na morze, a w pogodne dni można nawet zajrzeć do Nicei. Gdy zjedziesz serpentynową drogą do Monako, już robi to wrażenie. W pierwszej chwili pomyślałem: “Czy jestem tu na wakacjach? A może to jest moje miejsce pracy?” Nie wiem, czy jest wiele ładniejszych miejsc do pracy na świecie” – dodał Austriak.

Po rozegraniu ośmiu kolejek ligowych AS Monaco jest liderem Ligue 1. Aktualnie legitymuje się bilansem 17 punktów. Oczko mniej ma OGC Nice.

