IMAGO / PA Images/ Zac Goodwin Na zdjęciu: FC Kopenhaga - Manchester United

W 4. kolejce fazy grupowej Kopenhaga sięgnęła po trzy punkty w starciu z Manchesterem United

Gospodarze dwukrotnie byli w stanie wyrównać, a decydującego gola strzelili w 87. minucie

Postawę swoich piłkarzy ocenił Jacon Neestrup, szkoleniowiec duńskiej ekipy

Liga Mistrzów. Neestrup: Jesteśmy drugą najlepszą drużyną w grupie

Kopenhaga już w pierwszej połowie zdołała odrobić dwubramkową stratę, a po zmianie stron znowu udało jej się doprowadzić do remisu. Gospodarze ostatecznie strzelili aż cztery bramki i pokonali Manchester United na Parken. Po meczu Jacob Neestrup, trener Duńczyków, wydawał się nieco zaskoczony zwycięstwem:

– Jestem tak szczęśliwy, że nie wiem, co powiedzieć. To prawdopodobnie najsłabszy z naszych czterech meczów w fazie grupowej, a mimo to jesteśmy tutaj z trzema punktami. Jeśli w piłce nożnej istnieje coś takiego jak szczęście. Mieliśmy je dzisiaj, ale też je goniliśmy. Patrząc na wszystkie cztery mecze, nie sądzę, aby można było mieć zastrzeżenia do faktu, że mamy teraz cztery punkty.

Jak ocenia wyrzucenie Marcusa Rashforda z boiska?

– Oczywiście czerwona kartka wiele zmieniła, a kiedy to się stało, nie widziałem, że w ogóle był rzut wolny. Ale po tym, jak obejrzałem to jeszcze raz, uważam, że czerwona kartka była jak najbardziej słuszna.

35-latek jest pewny – Kopenhaga ustępuje tylko Bayernowi:

– Być może nie zasłużyliśmy dziś na jeden lub trzy punkty, ale jak powiedziałem, cztery punkty z czterech meczów są jak najbardziej zasłużone. Podobnie jak fakt, że zajmujemy drugie miejsce, ponieważ uważam, że ogólnie byliśmy jak dotąd drugą najlepszą drużyną w grupie.