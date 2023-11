Xavi Hernandez podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed meczem Ligi Mistrzów z FC Porto odniósł się do swojej sytuacji w klubie, a także skomentował słabą formę drużyny. Ma to związek ze słabymi wynikami uzyskiwanymi przez Dumę Katalonii w ostatnim czasie.

Xavi wziął udział w konferencji przed meczem z Porto

Trener odniósł się krytyki jaka spadł na zespół

Barcelona wygrała tylko dwa z pięciu ostatnich meczów

Xavi nie przejmuje się krytyką po słabych wynikach FC Barcelony

FC Barcelona zgubiła w ostatnich tygodniach dobrą formę z początku rozgrywek. Blaugrana wygrała jedynie dwa z pięciu meczów przegrywając między innymi ważne starcia z Realem Madryt czy Szachtarem Donieck. Z kolei hiszpański dziennikarz Javi Migeul przyznał, że kolejna wpadka Katalończyków może zachwiać pozycją Xaviego Hernandeza.

Głos na temat swojej sytuacji w Barcelonie zabrał sam zainteresowany. – Czuję pełne wsparcie władz klubu. Codziennie rozmawiam z prezydentem, mam bardzo dobre, wręcz przyjacielskie relacje z Deco. Wszystko jest w porządku. Jestem pełen energii i mam pozytywne nastawienie. Musi tak być, bo wierzę w ten zespół – przyznał Xavi Hernandez.

– Presja zawsze jest taka sama, a na koniec o wszystkim i tak zdecydują wyniki. W Barcelonie jeśli nie wygrasz jednego meczu to zaczyna się mówić o kryzysie. Pojawia się krytyka. To normalne i ja to akceptuję. Stawka jest wysoka. Przed nami wiele ważnych meczów. Oczywiście robimy wszystko, aby poprawić naszą grę – dodał.

