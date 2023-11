IMAGO/Sergio Ruiz/PRESSINPHOTO Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona nie znajduje się najlepszym dla siebie momencie. We wtorek zmarnowała szanse na zapewnienie sobie awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów

W stolicy Katalonii zachowują spokój, mimo słabej formy drużyny

Na temat obecnej sytuacji drużyny z Xavim Hernandezem rozmawiał Joan Laporta

Laporta zadzwonił do Xaviego

FC Barcelona we wtorek przegrała 0:1 z Szachtarem Donieck w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów, który rozegrany został w Hamburgu. Dla katalońskiego zespołu była to druga porażka w trzech ostatnich spotkaniach, po tym jak 28 października uległa 1:2 Realowi Madryt w El Clasico. Niespodziewana porażka na europejskiej arenie sprawiła jednak, że w przestrzeni zaczęły pojawiać się pytania, czy projekt tworzony przez Xaviego Hernandeza zmierza w dobry kierunku i czy nie będzie konieczne przeprowadzenie radykalnych zmian.

Wszystko jednak wskazuje, że Xavi nie musi obawiać się o swoją posadę. Hiszpańskie media informowały już, że szkoleniowiec może liczyć na pełne wsparcie klubu. Po bolesnej porażce z Szachtarem trenera miał o tym osobiście zapewnić Joan Laporta. Prezydent Barcelony, który ze względów zdrowotnych, nie mógł udać się z zespołem do Hamburga, w środę zadzwonił do szkoleniowca, zapewniając go o maksymalnym zaufaniu.

Jak informuje Mundo Deportivo, tematem rozmowy Laporty i Xaviego miał być nie tylko mecz z Szachtarem, ale również obecna sytuacja drużyny w obliczu kryzysu boiskowego i mentalnego. Obaj wyrazili wiarę, że już od najbliższego ligowego spotkania z Deportivo Alaves (niedziela, godz. 16:15) drużyna będzie starała się wrócić na właściwy tor i odwrócić nastroje panujące wokół niej. Xavi był wdzięczny za słowa wsparcia, które nadeszły po pierwszej porażce Barcelony w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Przegrana w Hamburgu jest niepokojącym sygnałem, ale mimo niej Barcelona utrzymała prowadzenie w tabeli grupy H. Duma Katalonii ma na koncie dziewięć punktów, podobnie jak FC Porto. Trzeci Szachtar zgromadził do tej pory sześć oczek, a stawkę z zerowym dorobkiem zamyka Royal Antwerp.

Kolejne spotkanie w Lidze Mistrzów Barcelona rozegra dopiero 28 listopada. Wcześniej czekają ja dwa ligowe mecze z Alaves (12 listopada) i Rayo Vallecano (25 listopada), przedzielone przerwą na występy reprezentacji.