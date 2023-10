Xavi znów chwali Lewego. “Bardzo zaangażowany, chce pomóc drużynie”

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Xavi

FC Barcelona w środę rozegra teoretycznie najtrudniejsze spotkanie w tej fazie grupowej Ligi Mistrzów

Xavi na konferencji prasowej nawoływał do zachowania spokoju, niezależnie od wyniku

Szkoleniowiec chwalił też Roberta Lewandowskiego

Xavi: wyzwania są mile widziane

FC Barcelona we wtorek zmierzy się na wyjeździe z FC Porto. Przed tym spotkaniem Xavi Hernandez wziął udział w konferencji prasowej.

– Myślę o awansie i jutro musimy zdobyć trzy punkty. Jeżeli wygramy, nie będzie wspaniale, a jeśli przegramy, nie będzie to katastrofa. To obecnie najważniejszy mecz, bo to najbliższe spotkanie. Wyzwania są mile widziane – powiedział szkoleniowiec Blaugrany. Katalończyk nie omieszkał też pochwalić Roberta Lewandowskiego.

– Dużo z nim rozmawiam. Uważam, że to zawodnik, który oprócz robienia różnicy, jest bardzo zaangażowany. Zawsze chce się poprawiać, zresztą nie tylko siebie, ale i całą drużynę. Po to tu jesteśmy, żeby pomagać zespołowi. Musimy dotrzeć co najmniej do 1/8 finału – powiedział 43-latek.

Początek starcia na Estadio Do Dragao już w środę o godzinie 21:00.

