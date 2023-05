Walker o rewanżu z Realem: to będzie walka psów

Pressfocus Na zdjęciu: Kyle Walker

W środę wyłoniony zostanie drugi finalista Ligi Mistrzów

Będzie nim Manchester City lub Real Madryt

O rywalizacji w półfinale wypowiedział się Kyle Walker

Walker o Realu Madryt: mają na sobie ogromną presję

Kyle Walker i Vinicius Junior stoczyli ze sobą wiele pojedynków w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów. Obrońca Manchesteru City wypowiedział się o rywalizacji ze skrzydłowym Realu Madryt.

– Gdy bokserzy mają dobrą walkę, to po wszystkim ściskają sobie ręce. Ja mam wobec niego taki szacunek. To samo dotyczy każdego, o kim myślę, że rozegrał dobry mecz. Okazujesz taki szacunek, bo na to zasługują – mówi Walker przed rewanżem w Lidze Mistrzów.

– Oni też mają na sobie ogromną presję, żeby ponieść swój klub w Lidze Mistrzów. Okazujesz mu szacunek, ale jutro jeśli zagram, to po gwizdku nie będzie szacunku i to będzie walka psów – zapowiedział gracz Manchesteru City.

