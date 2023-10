IMAGO / Every Second Media Na zdjęciu: Eddie Howe (Newcastle - PSG)

Spotkanie Newcastle – PSG zakończyło się efektowną wygraną Srok

Gospodarze strzelili Paryżanom aż cztery gole i tylko raz dali się zaskoczyć

Po meczu Eddie Howe nie ukrywał, że jest dumny ze swoich podopiecznych

Newcastle – PSG. Howe: Mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele takich nocy

Newcastle zaliczyło udany powrót do Ligi Mistrzów. W pierwszej serii trwającej edycji Sroki bezbramkowo zremisował na San Siro z Milanem, a w drugiej odsłonie zmagań w efektownym stylu poradziły sobie z PSG. Gospodarze aż czterokrotnie pokonali Gianluigiego Donnarummę, a na listę strzelców wpisali się Almiron, Burn, Longstaff i Schar.

Po zakończonym meczu Eddie Howe w niezwykle pozytywnych słowach ocenił postawę swojej drużyny:

– To wyjątkowa noc dla nas wszystkich. Jestem bardzo zadowolony z tego, co na boisku dali z siebie zawodnicy. To była naprawdę dobra noc dla nich i dla nas, dla całego klubu i kibiców, tak zjednoczonymi z nami. Mamy nadzieję, że da nam to wiarę, której potrzebujemy, aby odnieść sukces. To mały krok naprzód, a przed nami długa droga. To dla nas świetna lekcja, by nie dać się wyprzedzić. Nie poddajemy się i nie bierzemy niczego za pewnik.

– Atmosfera była wyjątkowa, ale wiedziałem, że taka będzie. Dzisiaj trybuny weszły na nowy poziom, nie mogę wystarczająco podziękować kibicom. Mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele takich nocy, to moje życzenie.