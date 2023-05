fot. PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt został w środę wyeliminowany przez Manchester City z Ligi Mistrzów

Kilka słów na temat rywalizacji wyraził po meczu Vinicius Junior

Brazylijczyk z uznaniem wypowiedział się o przedstawicielu Premier League

Vinicius Junior po meczu z Manchesterem City

Real Madryt przystępował do potyczki na Etihad Stadium z dużymi nadziejami na to, że uda się wywalczyć awans do finału. W pierwszym spotkaniu półfinałowym z udziałem obu ekip miał miejsce remis (1:1). Manchester City udzielił jednak Królewskim lekcji piłki nożnej.

– Nie mogliśmy zrobić nic, o co prosił nas trener Carlo Ancelotti. Zawsze trudno jest grać przeciwko Manchesterowi City – mówił Vinicius Junior cytowany przez profil Madrid Zone na Twitterze.

– Nie chodzi o to, że graliśmy źle. Po prostu graliśmy przeciwko wspaniałej drużynie – dodał piłkarz Los Blancos.

Vincius Junior w tym sezonie rozegrał łącznie 53 mecze. Strzelił w nich 23 gole i zaliczył 21 asyst. 22-latek ma kontrakt ważny z Realem Madryt do końca czerwca 2024 roku.

Czytaj więcej: Real Madryt bezradny na Etihad, Manchester City w finale Ligi Mistrzów! [WIDEO]