fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Fran Tudor

Raków Częstochowa w rewanżowym meczu z Arisem Limassol poniósł ogromny koszt energetyczny

Mistrz Polski mimo przeciwności pogodowych zdołał zdobyć bramkę w drugiej odsłonie rywalizacji

Świetnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Fran Tudor

Chorwat strzelił drugiego gola w tej kampanii, licząc wszystkie rozgrywki

Golazo w wykonaniu Frana Tudora w meczu Aris – Raków

Raków Częstochowa we wtorkowy wieczór miał plan, aby wykonać kolejny krok w kierunku awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Piłkarze Dawida Szwargi w rewanżowym spotkaniu III rundy eliminacji do elitarnych rozgrywek mierzyli się na wyjeździe z Arisem Limassol.

W pierwszej odsłonie mistrz Polski cierpiał, ale dzielnie się też bronił. Tymczasem po zmianie stron piłkarze Czerwono-niebieskich szybko objęli prowadzenie. Było to następstwem trafienia Frana Tudora. Chorwat popisał się kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego.

27-letni zawodnik w tym sezonie wystąpił w dziewięciu meczach. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył jedną asystę. Fran Tudor broni barw Rakowa od 2020 roku. Wcześniej bronił barw między innymi Hajduka Split.

