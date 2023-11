Manchester United po niesamowicie emocjonującym meczu przegrał z Kopenhaga w 4. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły prowadziły 2:0, jednak ostatecznie to gospodarze sięgnęli po trzy punkty. Co po tym spotkaniu powiedział Erik ten Hag, trener ekipy z Premier League?

IMAGO / Pro Sports Images/ Nigel Keene Na zdjęciu: FC Kopenhaga - Manchester United

Spotkanie Kopenhaga – Manchester United zakończyło się wygraną Duńczyków

Kibice zgromadzeni na Parken obejrzeli aż siedem trafień

Po meczu trener gości nie krył rozczarowania boiskowymi wydarzeniami

Liga Mistrzów. Ten Hag: Manchester zagrał najlepsze minuty w sezonie

Manchester United doskonale rozpoczął mecz z Kopenhagą i po 28 minutach prowadził już 2:0 dzięki trafieniom Rasmusa Hojlunda, ale 14 minut później z boiska został usunięty Marcus Rashford, a już w doliczonym czasie gry pierwszej połowy sędzia podyktował kontrowersyjny rzut karny dla gospodarzy. Erik ten Hag nie ukrywał, że jego drużyna nie zasługiwała na porażkę:

Jesteśmy bardzo rozczarowani, ponieważ graliśmy bardzo dobrze. Zaczęliśmy mecz w świetnym stylu. To były nasze najlepsze minuty w tym sezonie. Wygrywamy, a czerwona kartka zmienia wszystko. Ale nawet w 10-osobowym składzie dyktowaliśmy warunki gry.

Szkoleniowiec United ocenił sytuację z udziałem Rashforda i działanie systemu VAR:

– To surowo decyzja. Sięgnął po piłkę, a sędzia potrzebował dużo czasu, aby uznać to za czerwoną kartkę. Kiedy zwolnisz tempo powtórki,, wygląda to jeszcze gorzej. Jestem bardzo rozczarowany taką decyzją. Gra nigdy nie powinna tak wyglądać. To nie ma nic wspólnego z piłką nożną.

Holender odniósł się także do pierwszych dwóch goli dla Duńczyków:

– Straciliśmy dwa gole, które nie powinny się liczyć. Pierwszy gol padł po spalonym. Natomiast w drugiej sytuacji ręka była w normalnej pozycji. Co można na to poradzić? Cztery karne przeciwko nam w czterech meczach i dwa lub trzy są bardzo dyskusyjne. Gra nie może tak wyglądać.