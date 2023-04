PressFocus Na zdjęciu: Stefano Pioli

Stefano Pioli na konferencji przed meczem z Napoli wskazał założenia na mecz

Szkoleniowiec odniósł się także do pierwszego spotkania

We wtorek Napoli podejmie na swoim stadionie Milan w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Trener Milanu zapowiada rewanż w Lidze Mistrzów

Już we wtorek Napoli na stadionie im. Diego Armando Maradony podejmie AC Milan w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Goście mają jednobramkową zaliczkę z pierwszego meczu, ale to oczywiście zbyt mało, żeby być spokojnym awansu. Tym bardziej, że pierwsze spotkanie obu drużyn mogło potoczyć się inaczej. Napoli bowiem nie było zdecydowanie słabsze od podopiecznych Stefano Pioliego. Szkoleniowiec mówił o tym spotkaniu na przedmeczowej konferencji prasowej.

– W obu meczach, a zaliczam do nich również mecz Serie A, obie drużyny stworzyły mnóstwo sytuacji i sprawiły problemy rywalom. Napoli zaczęło znacznie mocniej od nas na San Siro, więc jest to duża lekcja i postaramy się to jutro zmienić. Mamy tylko minimalną przewagę, musimy grać naszą grę jako zespół i kontrolować piłkę bardzo dobrze, kiedy ją mamy. To będzie ważny element. Zdecydowanie błędem byłoby skupienie się na obronie prowadzenia – stwierdził trener Milanu.

– Jest bardzo dobrym, imponującym i zdecydowanym napastnikiem, więc bierzemy pod uwagę jego cechy, ale jednocześnie mamy swój własny sposób gry w piłkę nożną i nie odejdziemy od tego – dodał na temat powrotu do gry Victora Osimhena Stefano Pioli.

