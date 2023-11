Liga Mistrzów wchodzi w fazę spotkań rewanżowych. W 4. kolejce elitarnych zmagań obejrzymy kilka emocjonujących pojedynków. Jeden z nich poprowadzi Szymon Marciniak - polski arbiter został wyznaczony do sędziowania meczu Lazio - Feyenoord.

IMAGO / Vitalii Kliuiev Na zdjęciu: Szymon Marciniak

W tym tygodniu odbędą się spotkania 4. kolejki Ligi Mistrzów

Jedno z nich poprowadzi polski arbiter – Szymon Marciniak

42-latek będzie odpowiedzialny za losy meczu Lazio – Feyenoord

Liga Mistrzów. Szymon Marciniak poprowadzi mecz Lazio – Feyenoord

W tym tygodniu czeka nas rywalizacja w 4. kolejce Ligi Mistrzów. Wyniki tej serii zmagań mogą poważnie wpłynąć na układ w poszczególnych grupach. Wydaje się, że w tej kategorii znajduje się m.in. grupa E, w której aktualnie przewodzi Feyenoord. Holendrzy we wtorek zmierzą się z Lazio na wyjeździe. Na własnym stadionie pokonali rzymian 3:1.

Ekipa z Rotterdamu już teraz chce mocno przybliżyć się do awansu do fazy pucharowej. Żeby tak się stało powinna sięgnąć po trzy punkty w potyczce z Biancocelestimi, którzy obecnie tracą do nich dwa oczka i zajmują 3. miejsce.

Na Stadio Olimpico możemy spodziewać się wyrównanego i pełnego walki pojedynku. O jego przebiegu w pewnym sensie będzie decydował także Szymon Marciniak, ponieważ to polski arbiter został wyznaczony do prowadzenia starcia w Rzymie.

Jeden z najlepszych sędziów świata miał okazję być rozjemcą jednego spotkania w tej edycji Champions League. 42-latek poprowadził starcie Borussia Dortmund – AC Milan na Signal Iduna Park. W meczu nie padła ani jedna bramka, a Marciniak pokazał pięć żółtych kartek.