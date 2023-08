Mistrz Polski blisko bram do raju, składy na mecz Raków – Aris

Raków - Aris to mecz, który elektryzuje środowisko piłkarskie w Polsce. W końcu mistrz PKO Ekstraklasy jest coraz bliżej awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, w którym znajdziecie informacje na temat składów obu zespołów, a także kursy oferowane przez bukmacherów.