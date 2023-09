IMAGO / Bostok Photo Na zdjęciu: Alex Remiro i Marko Arnautović

Real Sociedad w środowy wieczór gościł na swoim stadionie Inter Mediolan

Spotkanie zakończyło się remisem 1:1

Gole w tym meczu strzelali Mendez oraz Martinez

Liga Mistrzów. Real Sociedad remisuje z Interem Mediolan

Real Sociedad zmierzył się w środowy wieczór z Interem Mediolan w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Faworytem tego meczu wydawali się być podopieczni Simone Inzaghiego, jednak ich ostatnie rywalizacje z hiszpańskimi zespołami kończyły się głównie porażkami.

Od pierwszych minut tego starcia mogliśmy mieć wrażenie, że do Interu Mediolan wróciły stare hiszpańskie demony. To Real Sociedad ruszył i próbował zaskoczyć defensywę “Nerazzurrich”. Udało im się to bardzo szybko, bowiem w 4. minucie na listę strzelców wpisał się Brais Mendez, który wykorzystał fatalny błąd Alessandro Bastoniego. Z każdą kolejną minutą do głosu dochodzili goście, jednak ich ataki były wolne oraz przewidywalne dla “Erreala”. W pierwszej połowie mediolańczycy nie mieli ani jednej dogodnej sytuacji, więc gospodarzy zasłużenie schodzili na przerwę z prowadzeniem.

Początek drugiej części meczu miał podobny przebieg do tej z pierwszej. Sociedad ruszył do ataku, a Inter kilkukrotnie musiał ratować Yann Sommer. W 66. minucie wydawało się, że może być po meczu, bowiem czerwoną kartkę ujrzał Nicolo Barella. Sędzia jednak po interwencji wozu VAR anulował karę dla włoskiego pomocnika. Kilka chwil później przed znakomitą szansą do podwyższenia rezultatu stał Mikel Merino, ale piłka po jego strzale głową odbiła się od poprzeczki. W 79. minucie wreszcie “Nerazzurri” zdobyli wyrównującą bramkę, problem w tym, że gol Marcusa Thurama został anulowany przez pozycję spaloną. Jednak chwilę później wreszcie goście zdobyli bramkę, która była trafieniem Lautaro Martineza.

Real Sociedad w najbliższym meczu ligowym będzie gościł na swoim obiekcie Getafe. Natomiast zawodnicy Interu Mediolan pojadą do Toskanii, gdzie zmierzą się z Empoli.

Real Sociedad – Inter Mediolan 1:1

Mendez (4′) – Martinez (87′)