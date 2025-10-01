Real i Bayern bezbłędni, Barcelona w tyle. Aktualna tabela Ligi Mistrzów (01.10.2025)

Coraz mniej drużyn z kompletem punktów
Bayern Monachium, Real Madryt oraz Inter Mediolan wygrali swoje mecze i z kompletem punktów po dwóch kolejkach zajmowali czołowe lokaty w tabeli Ligi Mistrzów. W środę mogło ich dogonić kilka ekip, choć było wiadomo, że przynajmniej jedna drużyna w rywalizacji Barcelony z Paris Saint-Germain straci pierwsze punkty w tej edycji.
Hitowe starcie zaczęło się świetnie dla Blaugrany, ale z czasem paryżanie przejmowali kontrolę i w rezultacie wygrali na trudnym terenie 2-1. Drugie zwycięstwo dołożył Arsenal, który ograł Olympiakos 2-0. Sensacyjnie z Monaco zremisował za to Manchester City, który był bardzo dużym faworytem. Największą niespodzianką tej edycji jest natomiast postawa Karabachu Agdam, który też ma na koncie dwie wygrane i z każdym meczem jest coraz bliżej awansu do fazy pucharowej.
Komplet środowych wyników w Lidze Mistrzów
Karabach Agdam 2-0 FC Kopenhaga
Royale Union SG 0-4 Newcastle United
Arsenal 2-0 Olympiakos
Barcelona 1-2 PSG
Bayer Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven
Borussia Dortmund 4-1 Athletic Club
Monaco 2-2 Manchester City
Napoli 2-1 Sporting
Villarreal 2-2 Juventus