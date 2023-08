Raków Częstochowa awansował do IV rundy el. LM, co oznacza, że klub otrzyma od UEFA co najmniej 8.63 mln euro (5 mln euro w przypadku odpadnięcia w IV rundzie i 3.63 mln euro za awans do grupy LE).



Do tego należy doliczyć market pool, środki za współczynnik UEFA oraz za wyniki. pic.twitter.com/UNK1lCLymW