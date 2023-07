Pech Rakowa. Kolejny piłkarz wypada z gry w eliminacjach Ligi Mistrzów

Jak poinformowali Mistrzowie Polski, Adnan Kovačević, stoper z Bośni i Hercegowiny naderwał mięsień płaszczkowaty, przez co będzie pauzować przez około sześć tygodni. To wyklucza jego udział w meczach pierwszych rund eliminacji do Ligi Mistrzów.

Foto: Jakub Ziemianin / Raków Częstochowa Na zdjęciu: Adnan Kovačević, Raków Częstochowa

Raków Częstochowa nie ma ostatnio szczęścia

Najpierw z powodu urazu wypadł Ivi Lopez, a teraz nowy nabytek Adnan Kovačević

Już 11 lipca mistrz Polski rozegra pierwszy mecz w eliminacjach Ligi Mistrzów

Stoper kontuzjowany

Dla sztabu szkoleniowego Rakowa Częstochowa ostatnie tygodnie są trudne. Najpierw na wiele miesięcy z powodu kontuzji w meczu sparingowym z Puszczą Niepołomice wypadł Ivi Lopez. Z kolei teraz na jednym z ostatnich treningów na obozie w Austrii urazu nabawił się Adnan Kovačević.

Jak poinformowali Mistrzowie Polski, stoper z Bośni i Hercegowiny naderwał mięsień płaszczkowaty, przez co będzie pauzować przez około sześć tygodni. To wyklucza jego udział w meczach pierwszej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów z Florą Tallinn, ale też w drugiej i trzeciej. To komplikuje sytuację w formacji defensywnej, ponieważ 29-latek był sprowadzany do klubu z myślą o grze w podstawowym składzie.

