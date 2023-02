PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

We wtorek będziemy świadkami wielkiego hitu Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium. Fani z niecierpliwością wyczekiwać będą wyjściowych składów, by dowiedzieć się, czy Kylian Mbappe wyzdrowiał na tyle, by wybiec w podstawowej jedenastce.

Jednym z hitów 1/8 finału Ligi Mistrzów jest starcie pomiędzy PSG i Bayernem

Kylian Mbappe rzutem na taśmę znalazł się na liście powołanych. Nie wiadomo jednak, czy pojawi się na murawie

Prezentujemy przewidywane składy na mecz Paris Saint-Germain – Bayern Monachium

PSG – Bayern Monachium: przewidywane składy

Tematem, który najbardziej interesuje fanów piłki nożnej we wtorek, jest starcie pomiędzy Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium. Przez dwa tygodnie wydawało się niemal pewne, że w meczu tym zabraknie Kyliana Mbappe, który doznał urazu uda na początku lutego. Gwiazdor ostatecznie rzutem na taśmę znalazł się na liście piłkarzy powołanych przez Christophe’a Galtiera.

Francuskie media są jednak pewne, że 24-latka zabraknie w wyjściowym składzie, a Football365 jest wręcz przekonany, że w ogóle nie ujrzymy go na murawie. Trener PSG ma postawić na ustawienie 3-4-1-2, gdzie w ataku wystąpią Neymar i Leo Messi – o ile również wrócił już do pełni zdrowia po uczuciu dyskomfortu w udzie. Za ich plecami ujrzymy zaś Vitinhę, ubezpieczanego przez Marco Verrattiego oraz Fabiana Ruiza. Achraf Hakimi i Nuno Mendes mają pełnić rolę wahadłowych. W bramce z pewnością stanie Gianluigi Donnarumma, a dostępu do niego bronić mają Sergio Ramos, Marquinhos oraz Danilo. Presnel Kimpembe w miniony weekend rozegrał pierwsze minuty po dwumiesięcznej przerwie, więc jego udział w nadchodzącym hicie jest mało prawdopodobny.

L’Equipe przekonuje, że Julian Nagelsmann najprawdopodobniej postawi na ustawienie 4-2-3-1. Yann Sommer zadebiutuje tym samym w Lidze Mistrzów w barwach nowego klubu. Przed Szwajcarem ujrzymy najpewniej Joao Cancelo, Dayota Upamecano, Matthijsa de Ligta oraz Alphonso Daviesa. O spokój drugiej linii mają zadbać Joshua Kimmich z Jamalem Musialą, wspierani przez Thomasa Muellera. Z przodu oskrzydlać Erica Choupo-Motinga będą zaś Kingsley Coman i Leroy Sane. Football365 nie wyklucza też jednak nieco innego ustawienia, w wyniku którego na murawie ujrzelibyśmy Benjamina Pavarda i Serge’a Gnabry’ego.

Przewidywane składy na mecz PSG – Bayern:

PSG: Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Danilo – Hakimi, Verratti, Ruiz, Mendes – Vitinha – Messi, Neymar

Bayen Monachium: Sommer – Cancelo, Upamecano, de Ligt, Davies – Kimmich, Musiala, Mueller – Coman, Choupo-Motinh, Sane

Początek starcia już o godzinie 21:00.

