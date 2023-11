IMAGO / Sportsphoto/ Richard Sellers Na zdjęciu: Eddie Howe

Newcastle zmierzy się z Borussią Dortmund w 4. serii zmagań w Lidze Mistrzów

Sroki przystąpią do tego pojedynku bez kilku istotnych zawodników

Eddie Howe nie będzie mógł skorzystać także z Dana Burna

Liga Mistrzów. Szpital Newcastle przed meczem z BVB

Newcastle już we wtorek zmierzy się z Borussią Dortmund w starciu 4. kolejki Ligi Mistrzów. Do pojedynku z BVB Sroki przystąpią w mocno osłabionym składzie. Eddie Howe nie może skorzystać z usług Andersona, Barnesa, Isaka, Manquillo, Murphy’ego i Tonalego, a po meczu z Arsenalem z kadry wypadł także Dan Burn.

– To kolejny długoterminowy problem dla naszej drużyny. Dan wylądował na kręgosłupie, to ogromny cios dla Newcastle. Był dla nas niezwykle ważny, od momentu podpisania kontraktu. Imponuje charakterem, determinacją do wygrywania i wszechstronnością. Jego brak to coś, z czym musimy się pogodzić – przekazał trener obecnie 6. ekipy Premier League.

Howe ujawnił, że Burn nie będzie dostępny do jego dyspozycji przez co najmniej kilka miesięcy. Jednak na razie trudno określić, ile wyniesie pauza doświadczonego defensora.