IMAGO / Newspix / KRZYSZTOF CICHOMSKI Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak będzie rozjemcą meczu Paris Saint-Germain – Newcastle United

Bartosz Frankowski został wyznaczony do sędziowania spotkania Szachtaru Donieck z Antwerpią

Frankowskiego z wysokości trybun będzie obserwował szef sędziów

Marciniak i Frankowski w Lidze Mistrzów

Szymon Marciniak należy do wąskiego grona najlepszych sędziów na świecie. Nic więc dziwnego, że UEFA wyznacza Polaka do sędziowania wielkich meczów. Tym razem polski sędzia został oddelegowany do poprowadzenia meczu Paris Saint-Germain – Newcastle United. Stawką spotkania będzie awans z grupy F do fazy pucharowej. Po czterech kolejkach każda z drużyn w grupie wciąż ma realne szanse na zajęcie dwóch pierwszych miejsc. Spotkanie w Paryżu odbędzie się we wtorek o godzinie 21. Marciniakowi pomagać będą na linii Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Sędzią technicznym będzie Paweł Raczkowski. Za VAR odpowiadać będzie Tomasz Kwiatkowski.

Bartosz Frankowski ma przed sobą duży sprawdzian. Został wyznaczony na arbitra meczu Szachtar Donieck – Royal Antwerp. Z wysokości trybun postawę polskiego sędziego w tym meczu obserwować będzie Roberto Rosetti, czyli szef sędziów w Europie. Mecz odbędzie się w Niemczech na stadionie w Hamburgu. Razem z Frankowskim pracować będą Marcin Boniek i Jakub Winkler jako sędziowie liniowi. Patryk Gryckiewicz będzie arbitrem technicznym.

