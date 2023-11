IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Stefano Pioli

AC Milan pokonał PSG 2:1 w 4. kolejce Ligi Mistrzów

Losy awansu do fazy play-off znów są w rękach Rossonerich

Stefano Pioli ostudził optymizm na konferencji prasowej

Stefano Pioli studzi optymizm po wygranej Milanu z PSG

Olivier Giroud i Rafael Leao zapewnili Milanowi wygraną z PSG. Rossoneri znów mają losy awansu do fazy play-off w swoich rękach. Mimo tego Stefano Pioli, trener włoskiej ekipy, postanowił ostudzić optymizm. Szkoleniowiec wie, że to dopiero początek wyjścia z kryzysu.

– Ponownie mieliśmy okazje strzelić znacznie więcej bramek, niż nam się to udało, więc pozostaje tylko mały krok naprzód. Kiedy doszło do losowania, powiedziałem, że ta grupa będzie trwała do ostatniego meczu i podtrzymuję to – ocenił Włoch.

– Oczywiście zawsze chciałbym oglądać taki Milan. Niestety, myślę, że w meczu z Udinese źle podeszliśmy do meczu, ale zespół ma ducha. PSG grało dobrze, częściej utrzymywało się przy piłce i był to po części wybór taktyczny – mówił Pioli.

– Zużyliśmy dziś wieczorem dużo energii, ale musimy także wrócić na właściwe tory w Serie A, a to oznacza, że ​​będziemy gotowi także na Lecce – skwitował.

