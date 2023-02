PressFocus Na zdjęciu: Stefano Pioli

Milan w pierwszym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów skromnie pokonał Tottenham. Na San Siro padł wynik 1:0, a jedyną bramkę już w 7. minucie zdobył Brahim Diaz. Co o tym meczu powiedział Stefano Pioli, trener Rossonerich?

W meczu Milan – Tottenham obejrzeliśmy tylko jedno trafienie

Zwycięstwo gospodarzom zapewnił Brahim Diaz

Jak spotkanie ocenił Stefano Pioli?

Pioli nie ukrywa: Mogliśmy strzelić kolejne gole

Milan bez wątpienia zaprezentował się zdecydowanie lepiej niż Tottenham i zapisał na swoim koncie zwycięstwo w pierwszej odsłonie dwumeczu, ale zdołał strzelić tylko jednego gola i do rewanżu w Londynie przystąpi z wyjątkowo skromną zaliczką. Jak rywalizację na San Siro ocenił Stefano Pioli i co Włoch powiedział o drugim pojedynku?

– To był bardzo trudny mecz. Dokładnie taki, jakiego się spodziewaliśmy. Mamy za sobą dobry występ i wiemy, jak wymagające będzie drugie spotkanie. Jestem usatysfakcjonowany. Trener zawsze jest szczęśliwy, gdy widzi, jak praca wykonana w ciągu tygodnia ma wpływ na postawę na boisku. W końcówce niewiele się działo, mogliśmy grać bardziej ofensywnie w drugiej połowie, kiedy presja Tottenhamu spadła – powiedział Pioli.

– Tak, mieliśmy dwie sytuacje, w których powinniśmy strzelić gola. Jednak to był ciężki mecz, oni również sprawiali nam problemy. Bardzo dobrze broniliśmy się przy stałych fragmentach gry, więc jest wiele pozytywów. To tylko pierwszy krok, drugi będzie trudniejszy. To był występ, który doda nam pewności siebie – dodał włoski szkoleniowiec.