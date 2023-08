FC Barcelona jest w trakcie przygotowań do nowego sezonu. Tymczasem w jednym z wywiadów Pedri przekonywał, że jego drużyna chce w nowej kampanii odnieść sukces w Lidze Mistrzów.

fot. Imago / David Buono / Icon Sportswire Na zdjęciu: Pedri

FC Barcelona nie chce powtórki z pporzedniego sezonu w Lidze Mistrzów

Pedri w rozmowie z Lavanguardia.com przekazał, że celem Blaugrany jest wygranie wszystkich trofeów w nowej kampanii

Katalończycy w trakcie kampanii 2023/2024 będą bronić mistrzostwa La Liga

“Będziemy walczyć o wszystkie trofea”

FC Barcelona w trakcie tournee po Stanach Zjednoczonych w pokonanym polu pozostawiła między innymi Real Madryt. Jednocześnie klub z Camp Nou ma zamiar namieszać w europejskich pucharach, czego nawet nie ukrywa jeden z graczy

– Czy zwycięstwo nad Realem Madryt pokazuje, że wszystko idzie dobrze? Wcześniej przegraliśmy z Arsenalem, więc zwycięstwo było ważne. Nawet jeśli to okres przygotowawczy, klasyk to klasyk. Jest za wcześnie, by wyciągać wnioski, ale ważne było, aby uzyskać tak dobre samopoczucie przed rozpoczęciem sezonu – przekonywał Pedri cytowany przez Lavanguardia.com.

– Będziemy walczyć o wszystkie trofea. W zeszłym roku udało nam się wygrać La Ligę i Superpuchar, ale Liga Mistrzów zostawiła nas z cierniem w boku. Dlatego jest to nasz główny cel – dodał pomocnik.

