Papszun wieszczy sukces Rakowa. “Kopenhaga nie była ani trochę lepsza”

fot. Imago/FOT. NATANAEL BREWCZYNSKI / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków Częstochowa w środę zmierzy się z rewanżu z FC Kopenhagą

Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem Duńczyków 1-0

Marek Papszun uważa, że Medaliki mają duże szanse na awans do Ligi Mistrzów

“Nie wiem skąd się brały te opinie, że to jest taki mocny zespół”

Raków Częstochowa ma szanse na historyczny awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, co byłoby dla tego klubu absolutnym sukcesem. W 4. rundzie eliminacji mistrzowie Polski mierzą się z FC Kopenhagą. Pierwszy mecz w Sosnowcu zakończył się zwycięstwem Duńczyków 1-0. Pomimo gry na wyjeździe, Marek Papszun nie odbiera szans swojej byłej drużynie.

– Z jednej strony mecz był pod kontrolą Rakowa, a jednak przegrany, więc możemy mieć ambiwalentne odczucie. Mnie Kopenhaga nie rozczarowała, bo oglądałem mecz Sparta Praga – FC Kopenhaga i Sparta bardzo mocno zdominowała Duńczyków. To, co pokazali w Sosnowcu nie było dla mnie żadnym zaskoczeniem. Nie wiem skąd się brały te opinie, że to jest taki mocny zespół. To jest właśnie taki zespół, jaki zaprezentował się w Sosnowcu.

– FC Kopenhaga nie była ani trochę lepszym zespołem od Rakowa w Sosnowcu, więc według mnie te szanse cały czas są, i to całkiem spore. Oczywiście przeciwnik ma przewagę tej jednej bramki, tak jak było w poprzednich rundach w naszym przypadku. Teraz mamy deficyt, ale to jest całkowicie do odrobienia, bo rywal na pewno nie będzie tak zdeterminowany jak poprzedni rywale – mówi szkoleniowiec.

Spotkanie w Kopenhadze rozpocznie się w środę o godzinie 21. Jeśli Raków marzy o awansie do fazy grupowej, musi odrobić skromną stratę bramkową.

Zobacz również: Właściciel Rakowa wierzy w awans do Ligi Mistrzów. Wskazał wymarzoną grupę