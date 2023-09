IMAGO / Vagelis Georgariou Na zdjęciu: Maik Nawrocki

Celtic Glasgow na kilka dni przed starem Ligi Mistrzów przedstawił swoją kadrę

Na liście zawodników niestety brakuje kontuzjowanego Maika Nawrockiego

Były defensor Legii Warszawa niestety wciąż zmaga się z urazem uda

Wielki pech Maika Nawrockiego

Celtic Glasgow wysłał do UEFA kadrę wybraną przez Brendana Rodgersa na fazę grupową Ligi Mistrzów 2023/2024. Na liście niestety nie znalazło się nazwisko Maika Nawrockiego, co było jednak do przewidzenia, bowiem Polak leczy uraz.

Urodzony w Niemczech reprezentant Biało-Czerwonych już na początku swojej przygody ze szkockim klubem nabawił się kontuzji uda, przez który wciąż nie może grać. The Bhoys zapłacili Legii Warszawa 5 milionów euro za środkowego obrońcę.

Wychowanek Werderu Brema może zostać dopisany do kadry Celticu Glasgow zimą, jeśli podopieczni Brendana Rodgersa nadal będą występować w europejskich pucharach. Gdy Maik Nawrocki zażegna problemy zdrowotne, to na pewno otrzyma swoje szanse w rozgrywkach krajowych.