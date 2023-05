Federico Dimarco zamieścił post w mediach społecznościowych z przeprosinami skierowany do fanów AC Milanu. Obrońca Interu po meczu półfinałowym Ligi Mistrzów intonował pieśni obrażające lokalnego rywala, co wzbudziło spore poruszenie.

IMAGO / Gribaudi / ImagePhoto Na zdjęciu: Federico DiMarco

Dimarco zalazł za skórę fanom Milanu

Jego pieśni przeciwko rossonerim wywołały sporo zamieszania

Teraz obrońca przeprasza kibiców

Dimarco przesadził świętując awans do finału Ligi Mistrzów

Inter we wtorek wygrał z Milanem i przypieczętował awans do finału Ligi Mistrzów. Po końcowym gwizdku radości niebiesko-czarnej części Mediolanu nie było końca. W pewnym momencie przy trybunie najzagorzalszych fanów Federico Dimarco do mikrofonu zaczął intonować pieści obrażające lokalnego rywala.

Wideo z tego wydarzenia stało się bardzo popularne w mediach społecznościowych i jednocześnie wywołało spore oburzenie. Później na ulicach miasta pojawił się transparent skierowany w kierunku Dimarco z niezbyt przychylną wiadomością. Sprawę bada policja.

Zawodnik Interu Mediolan w końcu postanowił przeprosić za swoje zachowanie. – Wtorkowy wieczór po meczu pozwoliłem sobie na chwilę szaleństwa. Chcę przeprosić wszystkich fanów Milanu, którzy poczuli się urażeni – napisał Dimarco w mediach społecznościowych.

