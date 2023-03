Neymar doznał kontuzji, która w teorii miała wykluczyć go z gry w rewanżowym starciu z Bayernem Monachium. Brazylijczyk intensywnie pracuje natomiast nad przedwczesnym powrotem i może być do dyspozycji trenera na kluczowy mecz w Lidze Mistrzów - informuje "L'Equipe".

fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar doznał kontuzji w ligowym meczu z Marsylią

U Brazylijczyka doszło do naruszenia więzadeł, co miało wykluczyć go z gry przeciwko Bayernowi

Gwiazda PSG ciężko trenuje i może być do dyspozycji na rewanż w Lidze Mistrzów

Neymar dokona niemożliwego?

Paris Saint-Germain mierzyło się z ogromną krytyką po pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bayern Monachium rozegrał bardzo dobre zawody i wygrał na Parc des Princes 1-0, długimi fragmentami tłamsząc francuskiego giganta. Wiele pretensji spadło na barki Neymara, który nie stwarzał Bawarczykom żadnego zagrożenia.

Zdecydowanie lepiej Brazylijczyk poradził sobie w późniejszym meczu ligowym z Marsylią. Jego bramka i asysta pomogły w odniesieniu ważnego zwycięstwa. Na nieszczęście gwiazdora, w trakcie spotkania doznał kontuzji i opuścił boisko na noszach. Badania wykazały naruszenie więzadeł, co w teorii miało wykluczyć go z gry przeciwko Bayernowi Monachium.

“L’Equipe” informuje natomiast, że skrzydłowy może ostatecznie być do dyspozycji Christophe’a Galtiera. Pracuje on bowiem bardzo ciężko na treningach i walczy z czasem, aby przed rewanżem wrócić do gry. Neymar skupia się na ćwiczeniach angażujących górne partie ciała.

Przed pierwszym meczem 1/8 finału Ligi Mistrzów podobne wątpliwości dotyczyły Kyliana Mbappe. Ostatecznie napastnik znalazł się na ławce rezerwowych, a na murawę wszedł w drugiej połowie.

Rewanż pomiędzy Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium odbędzie się 8 marca.

