Historyczny wyczyn Unionu w LM, Napoli zatrzymane

Napoli zremisowało z Unionem Berlin

Bramki w tym pojedynku zdobywali Politano i Fofana

Sytuacja w tabeli grupy zrobiła się bardzo ciekawie

Podział punktów w Neapolu

Napoli bardzo dobrze rozpoczęło mecz z Unionem Berlin. Gospodarze bardzo szybko przejęli inicjatywę na boisku i kontrolowali przebieg spotkania. Zespół z Bundesligi jednak bardzo dobrze się bronił i skutecznie przerywał ataki Azzurrich.

Union również próbował swoich sił w ofensywie, ale były to jednak sporadyczne ataki, które nie niosły ze sobą większego zagrożenia. Napoli było bliskie udokumentowania przewagi w 30. minucie gry. Zdobyta bramka została jednak anulowana po interwencji VAR ze względu na wcześniejszy faul. Gospodarze dopięli swego dopiero w 39. minucie. Politano skorzystał z podania Marco Ruiego i dał Napoli zasłużone prowadzenie.

Po zmianie stron Napoli ruszyło do kolejnych ataków i tuż po wznowieniu gry miało dwie znakomite okazje na podwyższenie wyniku. Jedną z sytuacji zmarnował Zieliński. Tymczasem w 52. minucie Union po szybkiej kontrze niespodziewanie wyrównało po uderzeniu Fofany.

Końcówka spotkanie to zdecydowane ataki gospodarzy, którzy uporczywie dążyli do zdobycia trzech punktów w tym pojedynków. Napoli tym samym rozluźniło jednak szyki w defensywie, co stwarzało okazję dla Niemców. Ostatecznie żadna z drużyn nie zdołała przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, a spotkanie Napoli z Unionem zakończyło się remisem 1:1.

