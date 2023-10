Hitem wtorku w Lidze Mistrzów jest starcie SSC Napoli z Realem Madryt. Poznaliśmy już wyjściowe składy na to starcie. W drużynie gospodarzy nie zabrakło miejsca dla Piotra Zielińskiego.

IMAGO / sportphoto24 Na zdjęciu: Piotr Zieliński

We wtorek wieczorem SSC Napoli zmierzy się z Realem Madryt w Lidze Mistrzów

Poznaliśmy już wyjściowe składy na to spotkanie

Linię pomocy gospodarzy ma poprowadzić Piotr Zieliński

SSC Napoli – Real Madryt: wyjściowe składy

We wtorek dojdzie do hitowego starcia grupy G Ligi Mistrzów. SSC Napoli podejmie na własnym stadionie Real Madryt. Poznaliśmy już wybory obu trenerów na to spotkanie.

Między słupkami gospodarzy stanie Alex Meret. Dostępu do jego bramki bronić będą Giovanni Di Lorenzo, Leo Ostigard, Natan i Mathias Olivera. Prym w drugiej linii ma wieść Piotr Zieliński, wspierany przez Stanislava Lobotkę i Franka Anguissę. W ofensywie Victora Osimhena oskrzydlać będą Chwicza Kwaracchelia i Matteo Politano.

Z kolei Carlo Ancelotti postawił w bramce na Kepę Arrizabalagę. Przed nim ujrzymy Daniego Carvajala, Antonio Ruedigera, Nacho i Eduardo Camavingę. W pomocy zagrają Aurelien Tchouameni, Toni Kroos oraz Fede Valverde. Łącznikiem między pomocą, a Viniciusem i Rodrygo, będzie Jude Bellingham.

Wyjściowe składy na mecz SSC Napoli – Real Madryt:

SSC Napoli: Meret – Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera – Lobotka, Anguissa, Zieliński – Kwaracchelia, Osimhen, Politano

Real Madryt: Kepa – Carvajal, Ruediger, Nacho, Camavinga – Tchouameni, Kroos, Valverde – Bellingham – Vinicius, Rodrygo

Początek starcia już o godzinie 21:00.

