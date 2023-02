Pressfocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Mecz Eintracht – Napoli zaplanowano na najbliższy wtorek o 21:00. Lider Serie A opublikował już kadrę na spotkanie 1/18 finału Ligi Mistrzów.

Napoli ogłosiło powołania na Ligę Mistrzów

Lider Serie A zagra z Eintrachtem Frakfurt

W kadrze znajduje się trzech Polaków

Liga Mistrzów: trzech Polaków w kadrze Napoli

W miniony weekend Napoli postawiło kolejny krok w walce o mistrzostwo Włoch. Neapolitańczycy ograli na wyjeździe Sassuolo 2:0. Ich przewaga nad drugim w tabeli Interem to aż 15 punktów. Luciano Spaletti i spółka podbijają krajowe podwórko. Teraz czas zachwycić także na europejskiej arenie.

Napoli w najbliższy wtorek zagra we Frankfurcie z Eintrachtem w ramach 1/18 finału Ligi Mistrzów. Znamy już kadrę neapolitańczyków na pierwszą z dwóch batalii przeciwko czołowej drużynie Bundesligi. Na liście powołanych znalazły się 22 nazwiska, w tym trzech polskich zawodników. Jeden z nich to rzecz jasna Piotr Zieliński. Drugim zawodnikiem jest sprowadzony zimą Bartosz Bereszyński. Ostatni z nich to pełniący rolę trzeciego bramkarza Hubert Idasiak.

Napoli: kadra na mecz z Eintrachtem

Bramkarze: Meret, Gollini, Idasiak

Obrońcy: Bereszyński, Di Lorenzo, Jesus, Kim, Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani

Pomocnicy: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zieliński

Napastnicy: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Simeone

