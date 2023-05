fot. PressFocus Na zdjęciu: Luka Modrić

Cały czas niejasna jest przyszłość Carlo Ancelottiego w Realu Madryt

Głos poparcia dla Włocha w hiszpańskim klubie wyraził Luka Modrić

Pomocnik Królewskich przekonywał, że trener zasłużył na kontynuowanie pracy w szeregach Królewskich

“Nie ma co do tego wątpliwości”

Real Madryt przegrał w środowym starciu z Manchesterem City (0:4) w rewanżowym spotkaniu półfinałowym Ligi Mistrzów. Tymczasem na temat szkoleniowca Królewskich głos zabrał pomocnik Los Blancos.

– Trener zasługuje na pozostanie w klubie, nie mam co do tego wątpliwości. Po powrocie do Realu Madryt wygrywał wszystkie turnieje – powiedział Luka Modrić cytowany przez Cope.es.

– Ostatni sezon był niesamowity. W tym sezonie przed mundialem 2022 bardzo dobrze radziliśmy sobie w La Liga , ale potem zaczęły się niechciane i nieoczekiwane porażki – kontynuował Chorwat.

– Taka jest piłka nożna. Niemniej myślę, że w Copa del Rey i Lidze Mistrzów radziliśmy sobie bardzo dobrze do dzisiaj. Dlatego nie mam wątpliwości, że trener powinien zostać. Zasługuje na to za pracę, którą wykonał, za swoje osiągnięcia, za to, co wnosi do tej drużyny swoim doświadczeniem – przekonywał Modrić.

– Nie ma potrzeby dramatyzować po porażce – powiedział pomocnik Realu Madryt po starciu z liderem Premier League.

