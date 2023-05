Paolo Maldini przyznał w rozmowie z La Gazzetta dello Sport, że nikt przed sezonem nie spodziewał się takiej przygody Milanu w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Jak podkreślił, jest to "nieoczekiwane" osiągnięcie i zabrał głos na temat transferów.

Maldini szczerze przyznał, że nikt nie liczył na taki sukces Milanu

Włoch uważa, że drużyna wciąż znajduje się w fazie budowy

Były obrońca rossonerich przyznał, że klub nadal zamierza stawiać na młodych piłkarzy

Maldini zaskoczony osiągnięciem Milanu w Lidze Mistrzów

– Ten zespół nie jest jeszcze gotowy, aby osiągać takie sukcesy na arenie międzynarodowej. Dotarcie do półfinału Ligi Mistrzów to coś, co musimy jak najlepiej wykorzystać również pod względem ekonomicznym i z pewnością będziemy chcieli powtórzyć ten sukces w niedalekiej przyszłości. Przed sezonem nikt nie spodziewał się takich wyników – przyznał Maldini.

Milan w rywalizacji z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów był wyraźnie słabszy. Można było odnieść wrażenie, że nerazzurri w pełni kontrolowali boiskowe wydarzenia, dlatego bardzo szybko pojawiły się pytania o letnie wzmocnienia drużyny Stefano Piolego.

– Mamy pomysł, który będziemy realizować. Chcemy zbudować młody, utalentowany zespół. Podpisywanie kontraktów z niedoświadczonymi zawodnikami zawsze jest ryzykowne. Tonali miał problemy w swoim pierwszym sezonie. Teraz to samo stało się z De Ketelaere, ale to jest nasz pomysł na piłkę nożną, nasz pomysł na inwestycję – zapowiedział Maldini.

