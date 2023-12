fot. Imago/Graham Wilson Na zdjęciu: Rafael Leao

Milan ograł w środę na wyjeździe Newcastle United 2-1

Pomimo tego, Rossoneri zajęli tylko trzecie miejsce w grupie Ligi Mistrzów

Rafael Leao przekonuje, że jego zespół będzie chciał wygrać Ligę Europy

Milan się nie załamuje

Milan w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów pokonał na wyjeździe Newcastle United 2-1. Nie wystarczyło to jednak do awansu, gdyż w drugim meczu pomiędzy Borussią Dortmund a Paris Saint-Germain padł remis 1-1. Rossoneri zakończyli tym samym ten etap rozgrywek na trzecim miejscu, na skutek czego wiosną będą grać w Lidze Europy.

Choć nie udało się zrealizować celu, jakim była gra w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, piłkarze drużyny z Mediolanu nie zamierzają się załamywać. Rafael Leao przyznał, że teraz jego zespół będzie dążyć do wygrania Ligi Europy, czego nigdy w historii nie udało mu się osiągnąć.

– My mieliśmy wygrać, ale w drugim meczu padł remis, więcej jesteśmy teraz w Lidze Europy – rozgrywkach, których Milan nigdy nie wygrał. Będziemy do tego dążyć. Pokonaliśmy bardzo silną drużynę. Mamy czego żałować, ale cieszymy się, że gramy dalej. W drugiej połowie pokazaliśmy, że nie brakuje nam woli walki. Wierzyliśmy do końca i to był istotny czynnik – podsumował Portugalczyk.

Zobacz również: Xavi rozwiał wątpliwości. Lewandowski poprosił go o możliwość gry