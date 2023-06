Mecze eliminacyjne polskich drużyn do europejskich pucharów w TVP?

Jak informuje Sport.pl Telewizja Publiczna jest bardzo bliska finalizacji rozmów w sprawie pokazania domowych meczów polskich drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku starć wyjazdowych, gdzie do gry może włączyć się również Viaplay.

PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

W lipcu polskie zespoły przystąpią do kwalifikacji do europejskich pucharów

Pierwszy rywalizację zacznie Raków w drodze do Ligi Mistrzów

Według Sport.pl mecze domowe prawdopodobnie będą pokazywane na antenach TVP

TVP walczy o prawa do meczów polskich drużyn w europejskich kwalifikacjach

Według informacji Sport.pl już w najbliższych dniach rozstrzygnie się, kto pokaże domowe mecze Rakowa Częstochowa w eliminacjach do europejskich pucharów. Mistrz Polski swoją przygodę rozpocznie 11 lipca meczem z Florą Talinn, który najpewniej będzie można obejrzeć na jednym z kanałów Telewizji Publicznej.

Jak donosi Sport.pl obie strony są bliskie osiągnięcia porozumienia, a umowa miałaby również odnosić do meczów w kolejnych rundach eliminacji. Także w przypadku gry Medalików w kwalifikacjach do Ligi Europy czy Ligi Konferencji w razie niepowodzenia w drodze do Ligi Mistrzów. Jedynie czwarta runda kwalifikacji Champions League będzie dostępna na antenach telewizji Polsat, co wynika z wcześniejszych umów z UEFA.

Natomiast do walki o pokazywanie meczów wyjazdowych może włączyć się Viaplay, która również kontaktowała się z Rakowem, ale finalizacji rozmów nie było.

Sport.pl dodaje również, że Lech, Legia i Pogoń też otrzymały oferty od TVP do pokazywania meczów domowych w eliminacjach do Ligi Konferencji, ale na to rozstrzygnięcie będzie trzeba jeszcze poczekać.

