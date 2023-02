PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Paris Saint-Germain podejdzie do pierwszego spotkania z Bayernem Monachium bez dwóch wielkich gwiazd. Kylian Mbappe wrócił jednak w poniedziałek do treningów z drużyną, co pokazuje, że jego powrót na hitowe starcie jest możliwy.

Kylian Mbappe na początku lutego doznał kontuzji uda

Normalnie takie kontuzje leczy się około trzy tygodnie, więc jego występ z Bayernem Monachium był niemal wykluczony

Francuz w poniedziałek wrócił jednak do treningów z kolegami z Paris Saint-Germain

Nagelsmann wyczuł pismo nosem, Mbappe już trenuje

Jednym z największych hitów 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie pojedynek Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium. Pierwszy mecz w Paryżu odbędzie się już we wtorek. Wszystko wskazywało na to, że gospodarze będą musieli poradzić sobie bez dwóch wielkich gwiazd: Kyliana Mbappe oraz Lionela Messiego.

24-letni Francuz doznał kontuzji 1 lutego, podczas ligowego meczu z Montpellier. Uraz uda, o którym mowa, powinno leczyć się przez około trzy tygodnie. Wszystko wskazywało zatem na to, że udział napastnika w hitowym starciu jest wykluczony. Potwierdził to nawet sam Christophe Galtier.

Pismo nosem wyczuł jednak Julian Nagelsmann. Szkoleniowiec Bawarczyków podkreślał, że spodziewa się występu Mbappe i wyczuwa pewną zasłonę dymną ze strony Francuzów. Wygląda na to, że Niemiec miał rację. Napastnik wrócił bowiem w poniedziałek do treningów z drużyną i wiele wskazuje na to, że weźmie udział w pojedynku z monachijczykami. Nie wiadomo jednak, czy jest już gotowy do gry od pierwszej minuty. Ranga spotkania najprawdopodobniej sprawi jednak, że Galtier pośle swojego asa do boju od początku starcia.

Mbappe rozegrał w tym sezonie 26 spotkań dla Paris Saint-Germain. Zanotował w nich 25 bramek i sześć asyst.

