Szymon Marciniak zebrał dużo pochlebnych opinii na swój temat po meczu Ligi Mistrzów z udziałem Manchesteru City i Realu Madryt. W przestrzeni publicznej pojawiają się doniesienia związane z tym, że Polak może być nominowany do poprowadzenia finału elitarnych. W audycji "Piłkarski Salon" na profilu Meczyków na YouTube głos w sprawie wyraził dziennikarz TVP Sport Jacek Kurowski.

fot. Imago / Daniel / phcimages Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak ostatnio pokazał się z dobrej strony jako sędzia główny

Polski arbiter jest uznawany za jednego z najlepszych w swoim fachu

Wyróżnia się tym, że wie, kiedy gasić pożary i temperować zawodników

Marciniak synonimem fachowości

Szymon Marciniak to bez wątpienia jeden z najlepszych sędziów na świecie. Polski arbiter prowadził w minionym roku finał mundialu w Katarze. Ostatnio natomiast wyróżnił się dobrą pracą w spotkaniu półfinałowym Ligi Mistrzów. To sprawia, że według różnych głosów Polak powinien być rozważany jako sędzia do finału elitarnych rozgrywek.

Jasne jest, że UEFA opiera się na nieformalnej zasadzie, polegającej na tym, że sędzia, prowadzący spotkanie półfinałowe, nie jest brany pod uwagę przy finale. Dziennikarz TVP Sport Jacek Kurowski odniósł się do sytuacji, zastanawiając się jednocześnie, czy możliwe jest zrobienie wyjątku w sprawie.

– Mam wrażenie, że gdziekolwiek się nie pojawi, wszyscy będą pamiętali ten niesamowity finał mundialu. Kiedy jest wysłany do Manchesteru na mecz wagi ciężkiej, to absolutnie nie ma tam żadnej kontrowersji – mówił znany żurnalista w programie “Piłkarski Salon” na kanale Meczyki.pl na YouTube.

– Kiedy trzeba sięgnąć po najlepszego sędziego na świecie, to wiadomo, jaki jest jego numer telefonu. Biorąc pod uwagę skład finału, w którym jest angielska i włoska drużyna, to wydaje mi się, że pojawia się naturalny kandydat – uzupełnił Marciniak.

