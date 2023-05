fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Marciniak i Erling Haaland

W środowym spotkaniu Ligi Mistrzów doszło do spięcia między Szymonem Marciniakiem a Erlingiem Haalandem

Były sędzia Rafał Rostowski odniósł się do sytuacji na TVP Sport

Najlepszy polski arbiter szybko miał postawić do pionu reprezentanta Norwegii

Marciniak szybko utemperował Haalanda

Szymon Marciniak jest uważany za jednego z najlepszych arbitrów na świecie. Tymczasem Erling Haaland to jeden z najlepszych napastników. Oba temperamenty miały okazję skonfrontować się w środowy wieczór. Już w pierwszej odsłonie miał miejsce konflikt z udziałem obu panów.

Haaland w szóstej minucie miał pretensje do Marciniaka. Było to następstwem braku odgwizdania faulu na Bernardo Silvie, gdy też został poturbowany przez Eduardo Camavingę. Tymczasem w kolejnych fragmentach rywalizacji polski rozjemca dostrzegł przewinienie Bernardo Silvy na Tonim Kroosie, co rozsierdziło napastnika Manchesteru City. Haaland błyskawicznie znalazł się obok Marciniaka i zrobiło się gorąco. Polski sędzia szybko jednak ostudził emocje.

Na temat spięcia między Marciniakiem i norweskim napastnikiem głos zabrał Rafał Rostkowski. W swojej analizie dla TVP Sport pozytywnie ocenił postawę polskiego arbitra w rewanżowym spotkaniu półfinałowym Ligi Mistrzów.

“Jedna z osób będących blisko boiska przekazała, że w tej sytuacji Haaland obraził Marciniaka, a polski sędzia rzekomo odpowiedział mu: »Powtórz to jeszcze raz, to wyrzucę Cię z boiska«. Bezpośrednio po meczu nie było możliwości zweryfikowania tej nieoficjalnej informacji” – przekazał Rafał Rostkowski.

Marciniak w tym sezonie poprowadził siedem spotkań w Lidze Mistrzów, pokazując w nich 28 żółtych kartek i dwie czerwone.

