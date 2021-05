Finał Ligi Mistrzów 2021 Manchester City – Chelsea FC. Mecz, w którym angielskie kluby zagrają o najważniejsze trofeum klubowe w tym sezonie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00 w sobotę 29 maja. Zapraszamy na relację “na żywo” z tego meczu.

Manchester City – Chelsea FC: relacja “na żywo”

Manchester City i Chelsea to finaliści Ligi Mistrzów 2021. Kluby Premier League w półfinale wyeliminowały Paris Saint-Germain i Real Madryt. Dla Obywateli będzie to historyczna szansa na wygranie Champions League. Do tej pory ta sztuka nigdy im się nie udała. The Blues sięgnęli po trofeum w 2012 roku.

Mecz Manchester City – Chelsea odbędzie się na Estadio Do Dragao w Porto. Pierwotnie gospodarzem finału miał być Stambuł, ale z uwagi na trudną sytuację epidemiczną w Turcji UEFA postanowiła przenieść to spotkanie do Portugalii. Początkowo wydawało się, że najlepszym wyborem będzie Wembley, ale Europejska Unia Piłkarska zdecydowała inaczej. Wayne Bridge w rozmowie z Goal.pl powiedział, że nie rozumie takiej decyzji.

Spotkanie finałowe rozpocznie się o godzinie 21:00. Poniżej prezentujemy relację z dnia meczowego i samego spotkania.