Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Luis Enrique

PSG pewnie pokonało Borussię Dortmund 2:0 w pierwszym meczu Ligi Mistrzów

Bramki dla paryżan zdobyli Kylian Mbappe i Achraf Hakimi

Po meczu Luis Enrique docenił swoją największą gwiazdę

“Kylian Mbappe jest najlepszy na świecie”. Luis Enrique docenił gwiazdę PSG

PSG udanie rozpoczęło zmagania w Lidze Mistrzów. Paryżanie na inaugurację pewnie pokonali Borussię Dortmund 2:0. Bramki dla mistrzów Francji zdobyli Kylian Mbappe i Achraf Hakimi.

Po meczu najskuteczniejszego napastnika PSG wyróżnił Luis Enrique, który zdaje sobie sprawę, że bez Mbappe drużyna straciłaby wiele jakości. Francuz zdobywał przynajmniej jedną bramkę w pięciu meczach z rzędu.

– Kylian Mbappé to najlepszy zawodnik na świecie, uwierzcie mi. To, co zrobiło na mnie wrażenie poza umiejętnościami technicznymi, to przede wszystkim jego ludzki charakter. To przyjemność mieć go w szatni – to lider, który zawsze ma uśmiech na twarzy – skomentował Luis Enrique.

