Liga Mistrzów. Benfica walczy i wyrównuje [WIDEO]

Po dość szybko strzelonej bramce przez Inter, Benfica rozpoczęła odrabianie strat. To Portugalczykom się udało. Jeszcze przed przerwą goście doprowadzili do wyrównania i wciąż walczą o półfinał Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Benfica Lizbona

Fredrik Aursnes dał Benfice wyrównanie w meczu z Interem

Norweski środkowy pomocnik zdobył bramkę po strzale głową

Zespół z Portugalii nie powiedział jeszcze ostatniego słowa

Wyrównanie gości

Benfica Lizbona przed meczem miała jeden, jasny cel. Nie stracić bramki i zdobyć co najmniej dwie w starciu z Interem. To pierwsze już wiadomo, że się nie udało, bo w 14. minucie po trafieniu Nicolo Barelli prowadzenie objął Inter. Przed przerwą jednak goście doprowadzili do wyrównania za sprawą gola Fredrika Aursnesa. Norweg pokonał bramkarza gospodarzy uderzeniem głową, po wcześniejszej wrzutce Rafy Silvy.

Taki wynik do przerwy wciąż pozwala marzyć Portugalczykom o korzystnym zakończeniu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Piłkarze Rogera Schmidta, aby doprowadzić do dogrywki potrzebują dwóch trafień.

Goście nie zamierzają się poddać! 1:1 ⚽



📺 Polsat Sport Premium 2 pic.twitter.com/qcByfhd2W9 — Polsat Sport (@polsatsport) April 19, 2023

Czytaj więcej: Fatalna postawa Benfiki w defensywie. Bezwzględne wykończenie Barelli [WIDEO]