We wtorek Real Madryt zmierzy się z Manchesterem City w półfinale Ligi Mistrzów

Faworytem bukmacherów są The Citizens

Wayne Rooney uważa, że Manchester City zniszczy w tym sezonie Real Madryt

Rooney stawia na Manchester City

Real Madryt w sobotę pokonał w finale pucharu Króla Osasunę, dzięki czemu dołożył do klubowej gabloty kolejne trofeum. We wtorek przyjdzie mu się jednak zmierzyć z nieporównywalnie silniejszym rywalem, aniżeli ekipa z Pampeluny. Do Madrytu przyjeżdża Manchester City. Obywatele są nie tylko faworytem tego półfinału, lecz także meczu rozgrywanego na Estadio Santiago Bernabeu.

Wątpliwości co do siły The Citizens nie ma Wayne Rooney. Zdaniem legendy Manchesteru United, Obywatele “zniszczą” Real Madryt.

– Manchester City nie pokona Realu Madryt. Oni ich zniszczą! Wierzę, że to jest rok The Citizens. Mam ich za drużynę, która wyeliminuje Real z Ligi Mistrzów. Jeśli Manchester City wygra Premier League i Ligę Mistrzów, będzie można ich porównywać do drużyny United z 1999 roku. Nasz zespół z 2008 roku był świetny, ale City zrobiło więcej niż my – stwierdził zaskakująco Anglik.

– Nigdy nie można skreślać kolektywu z doświadczeniem i historią, jakie ma Real Madryt. Nie postawiłbym jednak na nich pieniędzy – podkreślił były reprezentant Anglii. Jak Królewscy mogą zatrzymać Haalanda? Antonio Ruediger to świetny zawodnik, który jako obrońca uwielbia pojedynki. Mimo tego nie sądzę, aby Niemiec poradził sobie z Haalandem – dodał.

