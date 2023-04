PressFocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Real Madryt nie dał Chelsea szans w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Królewscy wygrali w dwumeczu 4:0

Frank Lampard uważa jednak, że jego zespół miałby szansę, gdyby arbiter wyrzucił z boiska Edera Militao

Anglik zapowiada też powrót wielkiej Chelsea

“Na tym poziomie pokazuje się dużo żółtych kartek”

Chelsea nie sprostała wielkiemu wyzwaniu, jakim była rywalizacja z Realem Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Królewscy wygrali oba mecze po 2:0, spokojnie pieczętując awans. Frank Lampard uważa jednak, że do kluczowego momentu doszło w 54. minucie rewanżu. To wtedy Eder Militao, mający już na koncie żółtą kartkę, sfaulował Trevora Chalobaha. Arbiter nie pokazał jednak Brazylijczykowi drugiego żółtego, a w konsekwencji czerwonego, kartonika.

– Militao powinien obejrzeć drugą żółtą kartkę. Nie powiem, co naprawdę myślę, ale na tym poziomie pokazuje się ich sporo. Do faulu doszło w ostatniej tercji boiska, a atakujący gracz był przed obrońcą. To jest żółta kartka, co oznacza w konsekwencji czerwoną na pół godziny przed końcem. Tak się jednak nie stało – powiedział Frank Lampard.

Anglik pełni funkcję tymczasowego trenera The Blues. Zapowiada jednak jego powrót do elity.

– Ludzie będą wyciągać wiele z tego sezonu, bo w przeszłości świętowaliśmy tak wiele sukcesów. Taka jest jednak rzeczywistość: ten klub powróci – obiecał z pewnością siebie Anglik.

Teraz londyńczykom pozostaje już tylko rywalizacja w Premier League i niezwykle trudna walka o zajęcie miejsca gwarantującego grę w europejskich pucharach. Za tydzień The Blues zmierzą się w derbach Londynu z Brentfordem.

Zobacz też: Bohater Realu: Liga Mistrzów to dla mnie wyjątkowe rozgrywki.

Chelsea Brentford 1.67 4.00 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2023 08:45 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin